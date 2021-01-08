“Enflasyon farkı üzerinden yapılan zam, zam değildir”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranının belirlendiğini hatırlatarak memurun 4.36 enflasyon zammı ve yüzde 3 toplu sözleşme zammı olmak üzere Ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacağını söyleyen Yalçın Çiftçi, “Zaten 2020 yılından alacağımız olan 4.36’lık oranın 2021 yılı maaş zammı gibi yansıtılması kabul edilemez. Enflasyon farkı aldatmacasına artık son verilmelidir. Memura enflasyon farkı üzerinden zam verilmesi, “sıfır zam” demektir. Çalışan maaşlarının eriyor olduğu, çalışanların satın alma gücünün her geçen gün azaldığı, çalışanın yoksullaştığı anlamına gelmektedir” dedi.

“Memuru enflasyona ezdirmiyoruz” yaklaşımının enflasyon olarak zaten yaşanmış kayıpların bir telafisi olmadığını, aynı zamanda zaten öngörülmüş düşük artış oranları üzerinden asgari ücret ile temel ücretler arasında bir fark kalmadığını ifade eden Genel Sağlık-Sendikası İl Temsilcisi Çiftçi; “Üstelik TÜİK’in enflasyon rakamlarının gerçekleri yansıtmadığı ortadadır. Emekçilere düşük enflasyon farkı ödemesi için enflasyon rakamları düşük gösterilmektedir. Sipariş üzerine kalem oynatarak hazırlanan “küçük rakamlar”, kamu çalışanları için büyük yoksulluk olmuştur. Sarayın 2021 bütçesine yüzde 28 zam yapılırken, mutfağın olmazsa olmazı ayçiçek yağı bir yılda yüzde 110 zam görürken, bir gecede otoyol ve köprü geçiş ücretleri yüzde 25 zamlanırken memura reva görülen zam oranı hiçbir vicdanla açıklanmamaktadır” şeklinde konuştu.

Yeni açıklanan zam kararıyla fedakarlıklarıyla övünülen sağlık çalışanlarına zam oranının yüzde 7,36 olarak reva görüldüğünü ve kamu çalışan bir hemşirenin maaşının asgari ücrete eşitlendiğini söyleyen Çiftçi, “Kamu emekçileri adına yandaş konfederasyon ve hükümet arasında varılan mutabakatlar kamu çalışanları için “açlığın mutabakatı” olmuştur. Yandaş konfederasyonun oturduğu “pazarlık” masasında kamu çalışanlarının hak kayıpları daha da meşrulaştırılmıştır. 2021 yılı için 3+3 zamma imza atanlar, cebinde dolgun maaşları, son model arabalarda gezerken kamu çalışanları eve ekmek götürebilmenin derdime düşmüştür. Çalışanların yoksullaşmasından siyasi iktidar kadar, onunla kirli pazarlığa imza atanlar da sorumludur. Siyasi iktidar zam oranlarını kamu çalışanlarının insanca yaşayacakları şekilde yeniden düzenlemeli, yoksulluk sınırının üstünde temel maaş artışı sağlamalıdır. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de emeğimize sahip çıkmak için Genel Sağlık-İş ile birlikte mücadeleye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)