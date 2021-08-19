Enerya, dijital uygulamalarıyla sektöre yeni bir soluk getiriyor

Ahlatcı Holding bünyesindeki Türkiye’nin en yaygın 2’nci doğal gaz dağıtım şirketi Enerya Enerji, yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla, özellikle pandemi döneminde Müşteri Hizmetleri Ofisi’ne gitmeye ihtiyaç duyulmadan, dilenen yerden işlem yapmaya olanak sağlıyor.

Enerya Enerji, bu sayede kullanıcılara konforlu ve hızlı hizmet sunuyor. WhatsApp İletişim Hattı, www.enerya.com.tr ve web chat kanalları üzerinden işlemler kesintisiz sürdürülüyor.

Online işlemlerin daha yaygın ve yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığı 2019 yılından bu yana online işlemlerde 234.843 başvuru alınırken, online kanalları en çok tercih eden il Konya oldu. Online kanallardan gerçekleştirilen işlemlerin %35’i Konya’dan yapılırken, ikinci sırada Denizli yer aldı. Denizli’de işlemlerin %27’si online kanallar üzerinden gerçekleştirildi. Hayata geçirilen dijital uygulamalar ile müşteri memnuniyeti ise %80’in üzerine çıktı.

Çağrı Merkezi’ni en çok tercih eden şehir Denizli olurken, Nevşehir aboneleri ise en çok Müşteri Hizmetleri Ofisi’ni tercih etti.

444 8 429 numarası üzerinden WhatsApp İletişim Hattı uygulaması ile aboneler, hafta içi 08.00-19.00, hafta sonu 08.00-17.00 saatleri arasında birçok işlem yapabiliyor. Aboneler evrak istenen durumlarda bu belgeleri Enerya WhatsApp İletişim Hattı üzerinden kolayca iletebiliyor. 2021 Mayıs ayında devreye alınan WhatsApp İletişim Hattı’nın en çok tercih edildiği il Nevşehir olurken, 2. sırada Antalya yer alıyor. (Haber Merkezi)

