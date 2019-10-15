Enerji tasarrufu günümüzde çok daha önemli hale geldi

Ülkemizde de son kullanıcı tüketicilerin konutlarında enerjiyi tasarruflu kullanması amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler yapıldı. Binalarda “Enerji Kimlik Belgesi”nin zorunlu hale gelmesi de bu kapsamda çıkartılmış bir yasal düzenleme.

1 Ocak 2020 tarihi itibariyle binalar ve dairelerle ile ilgili yapılacak her türlü resmi işlemde, bu belgenin ibraz edilmesi gerekecek. Kaldı ki, elektriğe gelen zamlardan sonra enerji tasarrufu, konutlarda ve işyerlerinde artık kaçınılmaz bir zorunluluk oldu.

Cengiztopel Caddesi Esnafevleri Camii altında bulunan Denklem Mühendislik de, “Enerji Kimlik Belgesi” düzenleme konusunda uzman ve yetkili İnşaat Mühendisi Ali Çan’la hizmet vermeye devam ediyor. Firmanın diğer ortağı ise İnş. Müh. Alparslan Topal.

(Aliye ÖNCEL)