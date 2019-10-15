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Enerji tasarrufu günümüzde çok daha önemli hale geldi

Teknolojik gelişmelerle birlikte enerji, günümüzde insanlığın en önemli ihtiyaçlarından biri haline geldi. Artık dünyada ve ülkemizde enerji kaynaklarının arttırılması ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması amacıyla çeşitli politikalar uygulanıyor.

Enerji tasarrufu günümüzde çok daha önemli hale geldi

Teknolojik gelişmelerle birlikte enerji, günümüzde insanlığın en önemli ihtiyaçlarından biri haline geldi. Artık dünyada ve ülkemizde enerji kaynaklarının arttırılması ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması amacıyla çeşitli politikalar uygulanıyor.

15 Ekim 2019 Salı 19:51
Enerji tasarrufu günümüzde çok daha önemli hale geldi

Ülkemizde de son kullanıcı tüketicilerin konutlarında enerjiyi tasarruflu kullanması amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler yapıldı. Binalarda “Enerji Kimlik Belgesi”nin zorunlu hale gelmesi de bu kapsamda çıkartılmış bir yasal düzenleme.

1 Ocak 2020 tarihi itibariyle binalar ve dairelerle ile ilgili yapılacak her türlü resmi işlemde, bu belgenin ibraz edilmesi gerekecek. Kaldı ki, elektriğe gelen zamlardan sonra enerji tasarrufu, konutlarda ve işyerlerinde artık kaçınılmaz bir zorunluluk oldu.

Cengiztopel Caddesi Esnafevleri Camii altında bulunan Denklem Mühendislik de, “Enerji Kimlik Belgesi” düzenleme konusunda uzman ve yetkili İnşaat Mühendisi Ali Çan’la hizmet vermeye devam ediyor. Firmanın diğer ortağı ise İnş. Müh. Alparslan Topal.

(Aliye ÖNCEL)

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