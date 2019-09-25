En yüksek enflasyona sahip ülkeler belli oldu

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, enflasyon oranları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2018 yılında enflasyon ile alakalı 56 bin 467 haber çıkışı olduğu görüldü. Geçen yıl artan enflasyon oranının medyaya da yansıdığı kaydedilirken, tüketime yansıyan zam oranlarının en çok konuşulan başlıklar arasında olduğu görüldü. 2017 yılındaki enflasyon ile alakalı basına yansıyan haber adedi ise 37 bin 383 olarak kaydedildi.2019 yılı içerisinde ise 41 bin 654 habere konu olan enflasyon, ekonomi başlıkları arasından en çok konuşulan konular arasında başı çekti.

TÜRKİYE ARTIŞTA 14’ÜNCÜ SIRADA

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2018 yılında en yüksek enflasyona sahip ülke yüzde 789,5 oranla Venezuela oldu. Liste 2017 yılına kıyasla hazırlanırken Türkiye’nin 14’üncü sıraya yerleştiği görüldü. Böylelikle Türkiye’nin oranı yüzde 16,33 olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon oranında büyük artış yaşayan ülkelerin ise sırasıyla, yüzde 83,49 Güney Sudan, yüzde 63,29 Sudan, yüzde 41,77 Yemen, yüzde 34,28 Arjantin, yüzde 31,17 İran, yüzde 29,3 Demokratik Kongo Cumhuriyeti, yüzde 23,43 Liberya, yüzde 23,09 Libya, yüzde 20,86 Mısır şeklinde sıralandı.