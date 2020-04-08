En iyi işveren için, işyeri kültürleri ölçümleniyor

Great Place to Work Enstitüsü, 16 Nisan’da Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesini açıklayacak. Ödüller, çalışan sayısına göre altı kategoride verilecek. Araştırmaya katılan şirketlerdeki insan kaynakları uygulamaları derinlemesine analiz edildi. Şirket çalışanlarının mevcut kurum kültürleri hakkındaki deneyimleri; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu olmak üzere 5 boyutta değerlendirildi.