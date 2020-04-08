En iyi işveren için, işyeri kültürleri ölçümleniyor

30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirlediklerini ifade eden Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Şirketlerin cirolarından, finansal performanslarından bağımsız olarak iş yeri kültürünü ölçümlüyoruz. Araştırmamızda işverenler, çalışanlarının bakış açısından değerlendiriliyor. Bu yıl törenimizi online platformlar üzerinden gerçekleştireceğiz.” dedi. Pandemi günlerinde şirketlerin evden çalışma modeline geçmesine de değinen Toprak, dijital kültürün, esnek çalışmanın ve mobilitenin önemini vurguladı.
(Haber Merkezi)