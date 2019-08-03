“En düşük memur aylığı yoksulluk sınırının üzerinde olmalı”

Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam bir basın açıklaması yaparak; memur ve memur emeklileri için 1 Ağustos 2019 Perşembe günü başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine katılacak sendika ve konfederasyonların, görüşmelerin ilk gününde ilk düğmeyi doğru iliklemelerini, aksi takdirde memurlarla emeklilerini hüsrana uğratacaklarını söyledi.

Sendika ve konfederasyonların, kamu işvereni karşısında takılacak ortak tavır, ortak söylem ve ortak eylem konusunda birlikte hareket etmeleri ve görüşmelerin canlı olarak yayınlaması gerektiğini ifade eden Hayati Çam, basın açıklamasında, “3 milyon 200 bin civarındaki memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisi; bir ve ilk kez olsun, konfederasyonlardan, üyelerinin, memurların ve emeklilerinin hak ve çıkarları için ortak tavır, ortak söylem ve ortak eylem içinde olmalarını beklemektedir. Birinci olarak; toplu pazarlığın 2020-2021 dönemini kapsayacağı dikkate alınarak, öncelikle kazanılmış hakların korunacağına dair Hükümetten yazılı taahhüt alınmalı ve kamuoyuna açıklanarak muhtemel kayıpları önlenmelidir.

İkinci olarak; yetkili sendika ve konfederasyonların Yasa gereği tekliflerini 1 hafta önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teslim ettiklerine göre, kamu işvereninin toplu sözleşme masasına kendi teklifi ile gelmesi ve toplu pazarlığı başlatması gerekmektedir. Kamu işvereni kendi teklifi ile masaya gelmezse sendikalar masayı derhal terk etmeli ve eylem planlarını uygulamaya koymalıdır.

Üçüncü olarak; 4688 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen toplu sözleşmenin kapsamı dışına çıkılmamasına dikkat edilmelidir.

Toplu sözleşmenin iki yıllık süre için imzalanacağı göz önüne alınacak olursa, yaklaşık 22 gün sürecek görüşmelerde öncelikle kapsamdaki 17 konunun pazarlığı yapılmalı, iki yıllık süreden (730 günden) geri kalacak günlerde ise istenirse diğer konular her zaman konuşulabilir.

Dördüncü olarak; görüşmelerin başında, hükümetten, 2019-2021Orta Vadeli Mali Planda 2020 yılı için % 9.8 ve 2021 yılı için % 6’lık enflasyon öngörüsünün toplu sözleşme görüşmelerinde bağlayıcı olmayacağını, toplu sözleşme görüşmelerinin özgür bir ortamda yapılacağının kamuoyuna deklere etmesi istenmelidir.

“Memurlar ikramiye bekliyor”

Toplu sözleşme kapsamındaki en temel başlıklardan biri olan ikramiye konusu, 17 yıllık toplu pazarlık döneminde hiçbir şekilde gündeme getirilmemiş, pazarlık masasına taşınmamıştır.

Kanun ve toplu sözleşme kapsamında olmasına rağmen ikramiye konusunun pazarlıklarda yer almaması sadece bir beceriksizlik ve basiretsizlik değil memurlara da ihanet olacaktır.

Ne pahasına olursa olsun bu toplu sözleşmede, memurların ikramiye hakkı, pazarlığın olmazsa olmazı olmalı, memurlara ikramiye konusu çözüme kavuşturulmalıdır.

Yukarıdaki ilkeler çerçevesinde yürütülmesi halinde toplu sözleşme görüşmelerinde masaya oturan sendika ve konfederasyonları BASK olarak tüm gücümüzle destekleyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz” dedi.