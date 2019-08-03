Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99679
ALTIN
257.481
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7498
EURO
6.1647

“En düşük memur aylığı yoksulluk sınırının üzerinde olmalı”

BASK Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde sendikaları uyardı.

“En düşük memur aylığı yoksulluk sınırının üzerinde olmalı”

BASK Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde sendikaları uyardı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:52
“En düşük memur aylığı yoksulluk sınırının üzerinde olmalı”

Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam bir basın açıklaması yaparak; memur ve memur emeklileri için 1 Ağustos 2019 Perşembe günü başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine katılacak sendika ve konfederasyonların, görüşmelerin ilk gününde ilk düğmeyi doğru iliklemelerini, aksi takdirde memurlarla emeklilerini hüsrana uğratacaklarını söyledi.

Sendika ve konfederasyonların, kamu işvereni karşısında takılacak ortak tavır, ortak söylem ve ortak eylem konusunda birlikte hareket etmeleri ve görüşmelerin canlı olarak yayınlaması gerektiğini ifade eden Hayati Çam, basın açıklamasında, “3 milyon 200 bin civarındaki memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisi; bir ve ilk kez olsun, konfederasyonlardan, üyelerinin, memurların ve emeklilerinin hak ve çıkarları için ortak tavır, ortak söylem ve ortak eylem içinde olmalarını beklemektedir. Birinci olarak; toplu pazarlığın 2020-2021 dönemini kapsayacağı dikkate alınarak, öncelikle kazanılmış hakların korunacağına dair Hükümetten yazılı taahhüt alınmalı ve kamuoyuna açıklanarak muhtemel kayıpları önlenmelidir.

İkinci olarak; yetkili sendika ve konfederasyonların Yasa gereği tekliflerini 1 hafta önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teslim ettiklerine göre, kamu işvereninin toplu sözleşme masasına kendi teklifi ile gelmesi ve toplu pazarlığı başlatması gerekmektedir. Kamu işvereni kendi teklifi ile masaya gelmezse sendikalar masayı derhal terk etmeli ve eylem planlarını uygulamaya koymalıdır.

Üçüncü olarak; 4688 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen toplu sözleşmenin kapsamı dışına çıkılmamasına dikkat edilmelidir.

Toplu sözleşmenin iki yıllık süre için imzalanacağı göz önüne alınacak olursa, yaklaşık 22 gün sürecek görüşmelerde öncelikle kapsamdaki 17 konunun pazarlığı yapılmalı, iki yıllık süreden (730 günden) geri kalacak günlerde ise istenirse diğer konular her zaman konuşulabilir.

Dördüncü olarak; görüşmelerin başında, hükümetten, 2019-2021Orta Vadeli Mali Planda 2020 yılı için % 9.8 ve 2021 yılı için % 6’lık enflasyon öngörüsünün toplu sözleşme görüşmelerinde bağlayıcı olmayacağını, toplu sözleşme görüşmelerinin özgür bir ortamda yapılacağının kamuoyuna deklere etmesi istenmelidir.

“Memurlar ikramiye bekliyor”

Toplu sözleşme kapsamındaki en temel başlıklardan biri olan ikramiye konusu, 17 yıllık toplu pazarlık döneminde hiçbir şekilde gündeme getirilmemiş, pazarlık masasına taşınmamıştır.

Kanun ve toplu sözleşme kapsamında olmasına rağmen ikramiye konusunun pazarlıklarda yer almaması sadece bir beceriksizlik ve basiretsizlik değil memurlara da ihanet olacaktır.

Ne pahasına olursa olsun bu toplu sözleşmede, memurların ikramiye hakkı, pazarlığın olmazsa olmazı olmalı, memurlara ikramiye konusu çözüme kavuşturulmalıdır.

Yukarıdaki ilkeler çerçevesinde yürütülmesi halinde toplu sözleşme görüşmelerinde masaya oturan sendika ve konfederasyonları BASK olarak tüm gücümüzle destekleyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz” dedi.

İlgili Haberler
“Vatandaşlar indirim etiketini iyi kontrol etmeli”
“Vatandaşlar indirim etiketini iyi kontrol etmeli”
PTT’den kurban bayramına özel sürpriz
PTT’den kurban bayramına özel sürpriz
Geçler, Şehit Öğretmen Aybüke’nin kabrini ziyaret etti
Geçler, Şehit Öğretmen Aybüke’nin kabrini ziyaret etti
“Tek değiliz ama farklıyız”
“Tek değiliz ama farklıyız”
“Kasap Oktay” açıldı
“Kasap Oktay” açıldı
Yeniden Refah kadınlarından Erbakan’ın “Davam” kitabı
Yeniden Refah kadınlarından Erbakan’ın “Davam” kitabı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim