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En çok TikTok ve WhatsApp indirildi

Yapılan son araştırmaya göre 2019 yılının ilk çeyreğinde Appstore ve Andorid Playstore platformlarında en çok indirilen uygulamalar belli oldu.

En çok TikTok ve WhatsApp indirildi

Yapılan son araştırmaya göre 2019 yılının ilk çeyreğinde Appstore ve Andorid Playstore platformlarında en çok indirilen uygulamalar belli oldu.

27 Haziran 2019 Perşembe 21:29
En çok TikTok ve WhatsApp indirildi

Ajans Press, mobil uygulamalara yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Sensortower verileri ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2019’un ilk çeyreğinde Appstore kullanıcılarının en çok indirdiği uygulama Tiktok olarak belirlendi. Tiktok’dan sonra en çok indirilen diğer uygulamalar ise sırasıyla; YouTube, Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger olarak gözlemlendi.

Appstore’un en büyük rakibi Android Google Play’de ise en çok tercih edilen uygulama WhatsApp olarak tespit edildi. Burada da Whatsapp’tan sonra Facebook Messenger, TikTok, Facebook ve Instagram olarak belirlendi. Android cihazlarda Google uygulamaları kurulu ve hazır olduğu için YouTube’nin GooglePlay en çok indirilenleri listesinde olmadığı saptandı.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2019 yılında internet başlığı altında 67 bin 126 haber çıkışı tespit edilirken mobil uygulamaların 2 bin 272 haberle konuşulduğu görüldü.

(Haber Merkezi)

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