“En çok dişlerimin kırılmasına üzüldüm”

Seyir halindeki kamyonetin yana açılan demir kapağının başına çarpması sonucu yaralanan Muhsin Bal (72), yaşadıklarını anlattı. Hastanede tedavisi süren Bal, “Pazara gittim ve alışverişimi yaptıktan sonra evime gidiyordum. Karşımdan gelen aracın kapağı açıldı ve kafama hızla çarptı. Sonra gözümü hastanede açtım. Sürücünün olay yerinden kaçtığı söylendi. Sonra karakola giderek ifade vermiş sonra hatta beni ziyarete geldi. Beni görmediğini söyledi. En çok üzüldüğüm dişlerimin kırılması oldu” dedi. (Yusuf ÇINAR)