“En büyük ihtiyacımız barış, kardeşlik ve huzur”

Tarihimizin en acı olaylarından, 37 aydın, sanatçı ve yazarın yakılarak katledildiği Sivas Olaylarının 27. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Tahtasız, “Birliğimize, dirliğimize sıkı sıkıya sarılarak fitneyi, düşmanlığı bu topraklardan elbirliği ile yok edeceğiz” dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın konuyla ilgili değerlendirmesi şu şekilde:

“Bugün 2 Temmuz. Memleketimizin yanık türkülerinin bir şehrin ortasında güpegündüz bir kez daha yakıldığı gündür.

Bugün 2 Temmuz. Türkü söyleyip semah dönenlerin vahşice yakıldığı gündür.

Sorumluları sonsuza dek lanetlenmiş olarak kalacaklardır.

27 yıl önce bugün Pir Sultan Abdal Kültür Etkinliklerine katılmak üzere giden aydınlar, sanatçılar, misafir oldukları kentte diri diri yakıldılar. Unutmamız, unutturmamız mümkün değil çünkü o gün bu gündür yüreklerimiz yanıyor, vicdanlarımız kanıyor.

2 Temmuz 1993’te yaşanan gerici yobaz çevrelerin, devleti ve yasaları hiçe sayarak daha önceki soykırım girişimlerinden cesaret alarak yaptığı bir katliamdır ve ne yazık ki bu katliamın davası da Divan’a kalmıştır.

Bu tür katliamlar kardeş kanı akıtmaktan ve halkı birbirine düşürmekten başka hiçbir şeye yaramaz ve hiç kimseye hayır getirmez. “Ne olursan ol yine de gel” diyenlerin, “incinsen de incitme” diyenlerin harman olduğu bu topraklarda farklılığı düşmanlık sayan gerici – yobaz anlayışa, halk düşmanlığına karşı elbette ki bilincimizi ve saflarımızı güçlendirmemiz gerekiyor.

Tarihi acılarla dolu halkımızın bu topraklarda huzur içinde yaşamasını sağlamak, tarihsel sorumluluğumuz ve namus borcumuzdur.

Birliğimize, dirliğimize sıkı sıkıya sarılarak fitneyi, düşmanlığı bu topraklardan elbirliği ile yok edeceğiz.

Barış içinde, bir arada kardeşçe yaşamamızın tek yolu evrensel hukukun etkin olduğu tam bir demokrasidir.

Partimiz herkesin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan herkesin huzurlu, mutlu yaşayabilmesi için var gücüyle çalışmaktadır.

Acı çekmeyeceğimiz, kardeşçe yaşayacağımız güzel günlerin ellerimizin ucunda olduğuna yürekten inanıyorum. O güzel günlerde buluşmak umuduyla Madımak’ta öldürülenleri saygı ve rahmetle anıyorum.

Cenabı Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.”