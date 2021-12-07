En büyük dileğiydi

3 Aralık Dünya Engelliler gününde Umut Radyo’da canlı yayın konuğu olan Özel Birey Gönül Aykut, “en büyük dileğin nedir” sorusuna, “şehrimizin en büyük idari ve mülki amiri olan Sayın Valimizle görüşmek istiyorum. En büyük hayalim bu. Beni makamında kabul eder ve görüşürse çok sevinirim” demişti.

Vali Mustafa Çiftçi, bu haberi duyar duymaz Gönül Aykut’u makamında misafir etti. (Haber Merkezi)

