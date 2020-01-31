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Emral Erarslan ve Nazik Aygün için Hacı Bektaş’ta can yemeği

Çorum’da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Emral Erarslan ve Nazik Aygün için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde ayrı ayrı can yemeği düzenlendi.

Emral Erarslan ve Nazik Aygün için Hacı Bektaş’ta can yemeği

Çorum’da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Emral Erarslan ve Nazik Aygün için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde ayrı ayrı can yemeği düzenlendi.

31 Ocak 2020 Cuma 19:56
Emral Erarslan ve Nazik Aygün için Hacı Bektaş’ta can yemeği

Almanya’da yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz’in kayınbiladeri Emral Erarslan (55), Hüsniye ve İsmail Erarslan çiftinin oğulları 2 çocuk babası Emral Erarslan, Vakıfta düzenlenen cenaze törenin ardından merkeze bağlı Hacıbey Köyü’nde toprağa verilmişti.

Alaca Büyükkeşlik Köyü’nden Halil Aygün’ün eşi, ÇORUM HABER eski çalışanlarından gazeteci Naci Aygün’ün Halası olan Nazik Aygün ise yine Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından köyüne götürülerek son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Emral Erarslan ve Nazik Aygün’ün vefatının üçüncü günü olması sebebiyle dün öğlen saatlerinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde ayrı ayrı can yemekleri düzenlendi.

Can yemeklerine CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP eski İl Başkanı Gazi Özkubat, CHP eski Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere, CHP İl Başkan adayı işadamı Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi Üyesi Yıldız Bek, CHP il, ilçe, merkez ilçe yöneticileri, mahalle ve köy muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının ile köy derneklerinin temsilcileri, yakınları, sevenleri ile vatandaşlar katıldı.

Can yemeğinde Dede Şahin Polat tarafından dua okunurken, konuklar Erarslan ve Aygün ailesi bireylerine bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

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