Emral Erarslan toprağa verildi

Hüsniye ve İsmail Erarslan çiftinin oğulları, Çorum Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz’in kayınbiraderi, 2 çocuk babası Emral Erarslan’ın cenazesi dün gece Çorum’a getirilerek Hacı Bektaşi Veli Vakfı morguna konuldu.

Genç yaşta hayatını kaybeden Emral Erarslan’ın cenazesi saat 12.00’de vakıf bahçesinde düzenlenen törenin ardından merkeze bağlı Hacıbey Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze Dede Nurettin Aksoy ve Dede Arif Demiral’ın gülbeng ile duaları eşliğinde köyüne gönderildi.

Cenazeye Arap Filiz ile birlikte CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP eski İl Başkanları Gazi Özkubat, Cengiz Atlas, Hasan Suvacı, CHP eski Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP İl Başkan Adayı Mehmet Tahtasız, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği eski Başkanları Ali Rıza Yıldırım ve Mehmet Ali Yıldırım, Belediye İş Şube Başkanı Mehmet Şen, İl Genel Meclisi Üyesi Yıldız Bek, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke, CHP il, ilçe, merkez ilçe yöneticileri, mahalle ve köy muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının ile köy derneklerinin temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri; yakınları, sevenleri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

(Volkan SINAYUÇ)