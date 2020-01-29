Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119689
ALTIN
301.473
DOLAR
5.9546
STERLİN
7.7628
EURO
6.5546

Emral Erarslan toprağa verildi

Almanya’da yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz’in kayınbiladeri Emral Erarslan (55), toprağa verildi.

Emral Erarslan toprağa verildi

Almanya’da yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz’in kayınbiladeri Emral Erarslan (55), toprağa verildi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 20:17
Emral Erarslan toprağa verildi

Hüsniye ve İsmail Erarslan çiftinin oğulları, Çorum Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz’in kayınbiraderi, 2 çocuk babası Emral Erarslan’ın cenazesi dün gece Çorum’a getirilerek Hacı Bektaşi Veli Vakfı morguna konuldu.

Genç yaşta hayatını kaybeden Emral Erarslan’ın cenazesi saat 12.00’de vakıf bahçesinde düzenlenen törenin ardından merkeze bağlı Hacıbey Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze Dede Nurettin Aksoy ve Dede Arif Demiral’ın gülbeng ile duaları eşliğinde köyüne gönderildi.

Cenazeye Arap Filiz ile birlikte CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP eski İl Başkanları Gazi Özkubat, Cengiz Atlas, Hasan Suvacı, CHP eski Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP İl Başkan Adayı Mehmet Tahtasız, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği eski Başkanları Ali Rıza Yıldırım ve Mehmet Ali Yıldırım, Belediye İş Şube Başkanı Mehmet Şen, İl Genel Meclisi Üyesi Yıldız Bek, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke, CHP il, ilçe, merkez ilçe yöneticileri, mahalle ve köy muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının ile köy derneklerinin temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri; yakınları, sevenleri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Gazeteci Naci Aygün halasını kaybetti
Gazeteci Naci Aygün halasını kaybetti
Ekonomik güven endeksi 97,1 oldu
Ekonomik güven endeksi 97,1 oldu
Milli Eğitim’de 2. yarıyıl hazırlıkları görüşüldü
Milli Eğitim’de 2. yarıyıl hazırlıkları görüşüldü
17 arsa 7 milyon 366 bin liraya satıldı
17 arsa 7 milyon 366 bin liraya satıldı
Çorum Merkez Muhtarlar Derneği kuruldu
Çorum Merkez Muhtarlar Derneği kuruldu
Kenevir ekim izni 1 Nisan'da sona erecek
Kenevir ekim izni 1 Nisan'da sona erecek
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim