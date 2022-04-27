Emniyet’ten “Ramazan Kardeşliği” iftarı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Hitit Üniversitesi öğrencilerine yönelik “Ramazan Kardeşliği” temalı bir iftar programı düzenlendi.

Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in de katıldığı iftar yemeğinde gelişmenin, büyümenin temel faktörünün eğitim olduğu, öğrencilerin bu eğitim maratonunda karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı farkındalık kazandırılarak, ailenin, arkadaşın ve vatandaş olmanın önemi ile getirdiği yükümlülükleri hatırlatıldı.

(Haber Merkezi)

