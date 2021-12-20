Emniyet’ten hırsızlık ve dolandırıcılık için eğitim

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü personeli tarafından kadınlara hırsızlığa karşı uyarı semineri yapıldı.

Çorum merkez Şehit Aybüke Yalçın Kadın Kültür Merkezi’nde görevli kadın personellere ve kursiyerlere Hırsızlık ve Dolandırıcılık konularında seminer düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü personelince verilen eğitimde kadınlara “İkamet kapılarının her zaman kilitlenmesi, Bina girişlerine güvenlik kamera sisteminin takılması, Özellikle giriş katlarda bulunan, ulaşılması kolay olan balkon kapılarının ve pencerelerin demir korkuluk vs. ile korunaklı hale getirilmesi, Bina dış kapılarının sürekli kapalı olması ve zil çaldığında kim olduğunu sormadan kesinlikle kapının açılmaması, Araç içerisinde değerli eşyaların bırakılmaması, kısa süreliğine de olsa araçtan ayrılma durumunda kapıların ve camların kilitlenmesi, Kendisini polis, asker, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak arayan para ve ziynet eşyası isteyen kişilere itimat edilmemesi, para veya ziynet eşyası verilmemesi, Sosyal medya üzerinden mesaj yoluyla gelen hediye kazandınız, kredi kartı aidatı iadesi, sağlık pirimi borcunuz vb. sözde servis mesajlarına cevap verilmemesi, linklere tıklanmaması, Banka işlemlerinde kullanılan onay kodlarının banka görevlisi dahil ikinci bir kişiyle kesinlikle paylaşılmaması ve İnternet alışverişlerinde güvenilir sitelerin tercih edilmesi” gibi uyarılarda bulunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)

