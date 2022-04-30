EMNİYET’TEN DOLANDIRICILIK UYARISI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için broşür dağıtıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada hazırlanan broşürlerle vatandaşa uyarıda bulunulduğu vurgulandı. Buna göre vatandaşa dağıtılan broşürlerde “Kendisini polis, asker, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak arayan para ve ziynet eşyası isteyen kişilere itimat edilmemesi, para veya ziynet eşyası verilmemesi, sosyal medya üzerinden mesaj yoluyla gelen hediye kazandınız, kredi kartı aidatı iadesi, sağlık pirimi borcunuz vb. sözde servis mesajlarına cevap verilmemesi, linklere tıklanmaması, banka işlemlerinde kullanılan onay kodlarının banka görevlisi dahil ikinci bir kişiyle kesinlikle paylaşılmaması, yankesicilik, dolandırıcılık ve Kapkaç gibi olaylarla karşılaştığınızda suçluların eşkali ile kullanılmışsa otonun plaka, model ve renk bilgilerinin vakit geçirmeden POLİS’ e bildirilmesi ve internet alışverişlerinde güvenilir sitelerin tercih edilmesi, …vb. konularda bilgilendirmeler yapılmıştır” denildi.

