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Emniyetten 65 yaş üzeri ve kronik hastalara destek

İçişleri Bakanlığının Korona virüsü tedbirleri kapsamında emir yazı ile oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında; risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile bağışıklık sistemi zayıf ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağı ve ihtiyaçlarının karşılanması konusu ile ilgili 22-25 Mart 2020 tarihleri arasında çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Emniyetten 65 yaş üzeri ve kronik hastalara destek

İçişleri Bakanlığının Korona virüsü tedbirleri kapsamında emir yazı ile oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında; risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile bağışıklık sistemi zayıf ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağı ve ihtiyaçlarının karşılanması konusu ile ilgili 22-25 Mart 2020 tarihleri arasında çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

27 Mart 2020 Cuma 20:10
Emniyetten 65 yaş üzeri ve kronik hastalara destek

Yapılan faaliyetler kapsamında 155 Polis İmdat Hattının 65 yaş üstü 4007 (dörtbinyedi) vatandaş tarafından arandığı belirtilirken 155 Polis İmdat Hattını 65 yaş üstü sağlık sorunları nedeniyle arayan vatandaşların 112 Acil Servisi’ne, seyahat izni almak için arayan vatandaşların AFAD’a, maddi durumu iyi olmadığından yardım talebinde bulunan vatandaşların ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Çorum Belediyesi’ne (Alo 153) yönlendirildiği belirtildi.

Tespit ve yardım için ilçeler dahil günlük 55 ekip, 223 personel görevlendirilerek hizmet verildiğinin dile getirildiği açıklamada, “Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerimiz Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde ve kontrol noktalarında İçişleri Bakanlığının Kovid-19’la mücadele kapsamında alınacak tedbirler kapsamında 23.03.2020 ve E.5823 emir sayılı yazılarında şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde sosyal mesafeyi koruyucu tedbirler alarak koltuk sayısının %50’si kadar yolcu almaları, araç içerisindeki yolcuların oturma şekilleri birbiriyle teması engelleyecek şekilde oturmaları yönünde bilgilendirme ve uyarıcı çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm resmi ve sivil ekiplerimizce vatandaşlarımıza virüse karşı alınan tedbirler konusunda bilinçlendirici anonslar yapılmaktadır.

155 Polis İmdat Hattını yardım için arayan 382 (üçyüzsekseniki) vatandaşımızın ihtiyaç talebi karşılanmıştır.

Evinden dışarı çıkan 867 (sekizyüzaltmışyedi) vatandaşımız bilgilendirilip, ikaz edilerek ikametlerine yönlendirilmiş veya ikametlerine bırakılmıştır.

Yasaklama kararına uymayan 9 (dokuz) vatandaşımıza adli ve idari işlem yapılmış olup, konu ehemmiyetine binaen titizlikle takip edilmektedir” denildi.(Haber Merkezi)

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