Emniyet, üniversite öğrencilerini uyardı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021-2022 akademik yılında HİTÜ’ye bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören yaklaşık 4 bin öğrenciye yönelik “El Ele Güvenli Geleceğe” isimli proje kapsamında görüşmeler gerçekleştirildiği açıklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada “El Ele Güvenli Geleceğe” isimli proje uyarınca 18 Ekim – 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen oryantasyon eğitimi içinde, slayt gösterileriyle kısa sunumlar yapılarak, sunumlar sonrasında da öğrencilere kuru pasta ve meyve suyu kokteyli ikramında bulunuldu.

Emniyet birimleri ayrıca 4 bin öğrenci ile yüzyüze görüşmeler yaparak, yasadışı oluşumlar tarafından öğrencilere yönelik yapılabilecek propaganda ve ajite çalışmalarının önüne geçilmesi amacıyla konferans verildi.



(Volkan SINAYUÇ)

