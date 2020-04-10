Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
95834
ALTIN
361.498
DOLAR
6.6541
STERLİN
8.3156
EURO
7.2778

“Emniyet Teşkilatı’nın halk nezdinde saygın bir yeri var”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü ” münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

“Emniyet Teşkilatı’nın halk nezdinde saygın bir yeri var”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü ” münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

10 Nisan 2020 Cuma 00:10
“Emniyet Teşkilatı’nın halk nezdinde saygın bir yeri var”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı mesajında, “Kurulduğu günden itibaren ülkemizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden olağanüstü gayret sergileyen; Devletin bekası, kamu düzeninin tesisi, halkın can ve mal emniyetinin temini için fedakârca çalışan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 175. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Gücünü milletten ve kanunlardan alan Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü, en temel kurumlarından birisi olan Emniyet Teşkilatımız, yapmış olduğu başarılı çalışmalarla sadece ülkemizde değil, dünya kamuoyunda da adından söz ettirmekte ve dün olduğu gibi bugün de halkımızın nezdinde saygın bir yerde durmaktadır” diyen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır’ sözlerinde vurguladığı gibi Türk Polis Teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacak ve üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs Pandemisi ile mücadele sürecinde de vatanının ve milletinin yanında olan, varlıklarıyla bizlere her zaman güç veren kıymetli Türk Polis Teşkilatımızın 175. Kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Emekli olan ve görevi başında bulunan tüm polislerimiz ile ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Yüzlerinde maske ve ellerinde silahlarla gelip gasp ettiler
Yüzlerinde maske ve ellerinde silahlarla gelip gasp ettiler
Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor
Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor
Başkan Aşgın, taş ocağında incelemelerde bulundu
Başkan Aşgın, taş ocağında incelemelerde bulundu
Belediye, 1 ton patolojik atığı bertaraf etti
Belediye, 1 ton patolojik atığı bertaraf etti
Ali Kuşcu Mescidinde eksiklikler gideriliyor
Ali Kuşcu Mescidinde eksiklikler gideriliyor
Belediyeden, hastane çevresinde trafik düzenlemesi
Belediyeden, hastane çevresinde trafik düzenlemesi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim