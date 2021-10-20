Emniyet kavşağına dev “Ay-Yıldız”
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gazi Caddesi üzerindeki Emniyet Müdürlüğü Kavşağı’nda başlatılan Ay-yıldızlı peyzaj çalışmalarını inceledi.
Güncel 20.10.2021, 20:50
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Belediye Başkanı Aşgın ve beraberindeki Belediye yöneticileri Ahçılar 13. Sokak ile Gazi Caddesi’ni birbirine bağlayan kavşakta inceleme yaptı. Kavşakta peyzaj çalışması yapılacağını kaydeden Aşgın, Arif Nihat Asya’nın bir şiirinden alıntı yaparak kavşakta dev Ay-Yıldız heykeli bulunacağını müjdeledi.
Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda: “ Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen, söyle, seni oraya dikeyim!” Dev Ay-Yıldız Emniyet kavşağımıza çok yakışacak” görüşüne yer verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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