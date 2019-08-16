Emir Kağan’a görkemli sünnet

Yıldız Park Düğün Salonu’ndaki düğüne; MHP İl Başkanı Arslan Kaynar ve İl Yönetimi, MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan ve Merkez İlçe Yönetimi, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve İl Yönetimi, MHP Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, MHP eski il Başkanı ve MHP 27. Dönem 1.sıra Milletvekili Adayı Mehmet Akif Aras, Ülkü Ocakları eski İl Başkanı Ahmet Hattab İmal ve Ocak yönetimi, MHP Kadın Kolları eski İl Başkanı Adalet Avcu, MHP Belediye Meclis Üyesi Selim Güloğlu,Türkiye Kamu Sen Yönetimi, TÜRKAV Yönetimi, Türk Sağlık-Sen İl Başkanı Fatih Gök, Türk Büro-Sen İl Başkanı Sami Çam, Sungurlu Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Ali Karslı ve Yönetimi, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların il başkanları, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Sungurlu Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Necati Gül, Ziraat Bankası Zafer Çarşısı Şubesi Müdürü Kenan Karslı ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Mehter gösterisiyle devam etti. Kocaeli’nden gelen, misafirler arasında bulunan ses sanatçısı Berk Yayman’ın da sahne aldığı programa esnaf ve kamu çalışanlarının yanı sıra eğitim camiasından da yoğun bir katılım oldu.

(Volkan SINAYUÇ)