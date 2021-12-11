EMEP’liler asgari ücret için bildiri dağıttı

Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü, “Halk için bütçe, vergide adalet insanca yaşanacak ücret” talebiyle hazırladığı bildirileri, Organize Sanayi Bölgesi’nde dağıttı.

EMEP Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün ve partililer tarafından, Cuma namazı çıkışında OSB Camii önünde bildiri dağıtımı yapıldı.

“Gün geçmiyor ki, her sabah kalktığımızda yeni bir zam haberiyle uyanmayalım” ifadelerine yer verilen bildiride, “Ardı ardına gelen zamlar, biz emekçilerin canına tak etti. Artık buna dur demenin vakti geldi de geçiyor. İğneden ipliğe gelen zamlarla halkımız inim inim inlemektedir.

Bir tarafta işçi ve emekçilerin ürettiği değerlere el koyup bir eli yağda, bir eli balda olan sömürücü tekeller ve onların iktidarı; diğer tarafta işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, pandemiyle boğuşan halkımız var” denildi.

Asgari ücretin enflasyonun gerçekte yüzde 50’yi bulduğu, açlık sınırının 3 bin lirayı, yoksulluk sınırının 10 bin lirayı geçtiği günümüz koşullarına uygun, insanca yaşayacak bir düzeye çıkarılması gerektiğinin belirtildiği bildiride şu ifadelere yer verildi:

“İNSANCA YAŞANACAK BİR ÜCRET”

“Ücretler insanca yaşayacak bir düzeye çıkarılmalıdır. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Dolaylı vergiler kaldırılmalı, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Sendikaların örgütlenmesinin önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır. İşsizlik fonunun kapitalistlerce yağmalanmasına son verilmeli, işçiler ve aileleri için kullanılmalıdır. İşsizlik ödeneği en az asgari ücret seviyesinde olmalıdır.

Seçeneksiz değiliz. Seçenek; işçi, emekçi, üretici tüm halkımızın birleşik mücadelesidir. Gün, en yakınımızdan başlayarak bir araya gelme ve örgütlenmeyi büyütme günüdür.” (Haber Merkezi)