Emeklinin kura izdihamı

Çorum Atatürk Spor Salonu’nda yapılan kura çekiminde adeta izdiham yaşandı. Program başlamadan binlerce vatandaş salona akın etti. Salonda merdiven boşlukları dahi dolarken bazı vatandaşlar korkuluklara çıktı. İçeri giremeyen vatandaşlar kura isimlerinin çıkıp çıkmadığını öğrenebilmek için salon dışarısına konulan hoparlörün başında bekleyerek kurayı takip etti.

Çorum İkinci Noter Başkatibi Ebubekir Bulat gözetiminde düzenlenen kuraya Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Emekliler Derneği Başkanı Hıdır Kınıklı ve TOKİ’ye bağlı Emlak Yönetim Genel Müdürü hemşehrimiz Ayhan Karaca da katıldı.

TOKİ Kuruçay projesinde 657 konutta bulunan 2+1 ve 3+1 dairelere 3 bin 666 kişi başvuruda bulundu. Kurada ismi çıkanlar büyük bir sevinç yaşarken bu sevinçlerini telefonlarıyla yakınlarını arayarak paylaştı.

“TOKİ 845 BİN KONUT YAPTI”

1984 yılında kurulan TOKİ’nin 2002 yılına kadar 43 bin konut inşa ettiğini dile getiren Emlak Yönetimi Genel Müdürü Karaca, 2002 yılından bugüne kadar ise 81 ilde 3 bin 719 şantiye de 845 bin 758 konut inşa ettiğini açıkladı. Karaca, sosyal donatı uygulaması kapsamında ise 23 bin 8676 derslikli bin 83 okul, 19 üniversite, 993 adet spor salonu, 71 bin 783 kapasiteli 189 yurt binası, 96 adet sağlık ocağı, 266 hastane, 983 ticaret merkezi, 720 cami, 42 kütüphane, 228 kamu binası ve 19 stadyum yapıldığını kaydetti.

TOKİ’nin Çorum’da bir çok yatırımı hayata geçirdiğini anlatan Karaca, “Çorum’da 6 bin 444 konut tamamlandı. Birkaç ilçe dışında ihtiyaca göre konut üretimi devam ediyor. Emeklilerimizle ilgili yaptığımız bu proje bir başlangıçtı. Belediye Başkanımızın destekleriyle konut üretmeye devam edeceğiz. Tamamlanan ve devam eden uygulamaların toplam yatırım bedeli 698 milyon lira” dedi.

11 YAŞINDAKİ YİĞİT İLGİ ÇEKTİ

3 bin 666 kişinin ev sahibi olmak için başvurduğu kurada emekliler ve yakınları heyecanla bekledi. Aynı zamanda TOKİ iştiraki olan Emlak Yönetimi Genel Müdürü olan Finansman Dairesi Başkanı hemşehrimiz Ayhan Karaca'nın da hazır bulunduğu kurayı demir parmaklıklar arasından heyecanla takip eden Yiğit Garipoğlu (11) ilgi odağı oldu. Ailesiyle birlikte salona gelen küçük çocuk, çekilişi izledi.

“ÇOK MUTLU OLDUM”

Kurada 2+1 daire için ismi okunan Elvan Kürekçi büyük mutluluk yaşadı. Kürekçi, “Çok mutlu oldum. Çıkmaz diyordum ama çıktı. Allah devletimizden razı olsun” dedi.

Kurada 3+1 ev hakkı kazanan Firdevs Tuncay ise sevinç gözyaşı döktü. Tuncay, “Evim yoktu, şu an çok mutluyum. Allah olmayanlara da versin” diye konuştu.

657 konutun kura çekiminin gerçekleştirileceğini hatırlatan Vali Çiftçi ise konutlar için 3 bin 666 müracaat bulunduğunu, müracaat sayısının fazla olduğu için hak sahiplerinin kura ile belirleneceğini belirtti. Vali Çiftçi, "Ödemelerde 120 ay ila 140 yıl arasında değişiyor. Hak sahiplerine şimdiden hayırlar diliyorum" diye konuştu.

CEYLAN’DAN TEŞEKKÜR

Kura çekilişine katılan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da yaptığı açıklamada “Ben burada emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Hıdır başkanıma teşekkür ediyorum. Projelerimizi hayata geçirmeye hızla devam edeceğiz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz değerli kardeşlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konutlarınız hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“BELEDİYE OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da “Biz Belediye olarak her zaman böyle önemli çalışmalarda her zaman desteğimizi vermeye hazırız. Her zaman sizlerin yanındayız” dedi.

Törende konuşan Emekliler Derneği Başkanı Hıdır Kınıklı ise projede emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Çorum İkinci Noter Başkatibi Ebubekir Bulat gözetiminde kura çekti. Diğer kuralar ise protokol ayrıldıktan sonra çekilmeye devam edildi.

(Yusuf ÇINAR)