“Emeklilerin refah seviyesini yükselteceğiz”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP iktidarında emeklilerin insan onuruna yakışır bir hayat sürmeleri ve refah seviyelerinin yükselmesi için gereken her türlü önlemi alacaklarını vurgulayarak, İnbibak Yasasının çıkartılacağını ve emeklilerden kesilen 12 kalem katkı payının kaldırılacağını bildirdi.

Emekliler Derneği’nin ziyareti sırasında Başkan Hıdır Kınıklı ve yönetiminin sorun ve taleplerini dinleyen Tahtasız, CHP’nin emeklilere yönelik projelerinden bahsetti.

Tahtasız, CHP’nin hayata geçireceği uygulamalar hakkında şu bilgileri verdi.

“- İnbibak yasası çıkarılacak, aynı dönemde aynı primi yatıranlar farklı maaş alamayacaklar.

- Emeklilerden kesilen 12 kalem katkı payı kaldırılacak.

- Dini bayramlarda bir maaş ikramiye verilecek.

- Gıdada ne kadar enflasyon varsa maaşlara o oranda yansıtılacak.

- Türkiye milli geliri 3 kat arttı ise milli gelirden o oranda maaşlarda artış yapılacak.

- Emekli maaşları çalışırken alınan maaşların altında kalmayacak. Emekli yaşam koşullarını eskisi gibi devam ettirecek, yapılacak kesinti çok az miktarlarda olacak.

- Emekliler için kültür evleri açılacak, ayrıca yaşanabilir yeni huzur evleri yapılacak.

- TSK’da (Türk Silahlı Kuvvetleri) yargı kararı olmadan kimse işten çıkarılmayacak. Gerekirse başka kamu kuruluşunda görevlendirilip emekli olmaları sağlanacak.

- Bankalarda yapılan sözleşme promosyonundan sadece çalışanlar değil, emekliler de yararlanacak.

- Emeklilerin sendikası olacak

- Emeklilerin taban aylığı olacak dul ve yetimler onun altında maaş almayacak. Açlık sınırının altında taban aylığı olmayacak.”

Ziyaret sırasında CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan da hazır bulundu.

İl Başkanı Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Emekliler Derneği heyetine teşekkür etti ve başarı dileklerini paylaştı.

