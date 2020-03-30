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Emeklilerin ikramiyeleri 7-11 Nisan’da ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Emeklilerin ikramiyeleri 7-11 Nisan’da ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

30 Mart 2020 Pazartesi 19:49
Emeklilerin ikramiyeleri 7-11 Nisan’da ödenecek

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada SSK'lıların 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacağını belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, “Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün en fazla yaşlıları etkilediğini anımsatan Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankalarının 76 yaş üstü yaşlılara, aylıklarını evinde ödediğini de anımsattı.

Selçuk; “Emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlara da ikramiyelerinin, istekleri halinde, SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerinde teslim ediyoruz. Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim” şeklinde konuştu.

(AA)

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