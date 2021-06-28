“Emeklilerimiz perişan halde”

Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi’nin 12. Olağan Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan Şen, “Açlık sınırının 2900 lira olduğu bir ülkede en düşük emekli maaşının 1500 lira olmaması lazım. Ben isterdim ki burada bütün milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri olsun ve sizlerin taleplerini, sorunlarını dinlesin” dedi.

“Avrupa’da emekli olan bir kişi, Türkiye’ye tatile geliyor ve sizlerin önünden dahi geçemediği 5 yıldızlı otellerde tatilini yapıp tekrar ülkesine gidiyor. O da emekli, sizler de emeklisiniz” diyen Şen, Türkiye’de emeklilerin torununa harçlık veremez hale geldiğini dile getirdi.

Türkiye’de milyonlarca emekli bulunduğunu kaydeden Şen, “Bizim emeklilerimiz isterse iktidarda dahi söz sahibi olur. Emeklilerimiz gerçekten de çok perişan halde. Emeklilerimizin durumunun iyileştirilmesi için intibak yasasının çıkması gerekiyor. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine getirilmeli. Bugün ev kiraları olmuş bin lira. Bir emekli nasıl 1500 lira aylıkla geçinecek? Emeklilere, böylesi bir dönemde iyi geçindikleri için, sabırları oldukları için plaket verilmeli.

Siyasiler ve ülkeyi yönetenler lütfen emeklilerin sesine kulak verin. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine getirilmesi ve intibak yasası biran önce çıkmalı.

Emeklilerimiz de seçim döneminde gelip kendilerine gülücükler atan siyasetçilerden bunun hesabını sormalıdır” dedi. (Haber Merkezi)

