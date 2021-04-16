Emekli öğretmenler CHP’ye katıldı

Çorum’da üç emekli öğretmen, Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu.

Çorum’un sevilen eğitimcileri; Nesimi Eker, Hamza Güler ve Hamza Çakmak, CHP saflarına katıldı. Emekli öğretmenler; Nesimi Eker’in rozetini İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Hamza Güler ve Hamza Eker’in rozetini ise Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz taktı.

Emekli öğretmenler, bir zamanlar sınıfta ders verdikleri öğrencileri Tahtasız ve Tokgöz’ün elinden kendilerine parti rozeti takılmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlattılar.

Mehmet Tahtasız ve Ulaş Tokgöz ise öğretmenlerine “Partimize hoş geldiniz” diyerek üyeliklerinin hayırlı olmasını diledi.

(Haber Merkezi)

