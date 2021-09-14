Emekli öğretmen Özcan Uysal toprağa verildi

Merhum eğitimci Hasan Uysal’ın oğlu, Güler Kaya’nın kardeşi, Kazım Uysal ve Celal Uysal’ın ağabeyleri, Zehra Uysal’ın eşi, Özgecan, Ürün ve Ali Uysal’ın babaları olan Özcan Uysal’ın cenazesi, saat 13.00’de Hacı Bektaş Vakfı’nda düzenlenen ve Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy tarafından yönetilen törenden sonra Büyükdivan köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve diğer bazı parti yöneticileri ile Uysal ailesinden ve sevenlerinden kalabalık bir topluluk katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

