Emekli maaşları artacak

Bakan Vedat Bilgin, A Haber'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin, milyonlarca emeklinin beklediği haberi de “Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak. En düşük emekli maaşı artacak. 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak” dedi.

“Enflasyon üzerinden bir hesaplama mı yapılacak?” sorusuna Bakan Bilgin, “Elbette içinde enflasyon olacak. Ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek bir düzenleme, çok ciddi bir rahatlama yaratacak” ifadesini kullandı.

Bilgin özellikle emekli ikramiyeleri üzerinden yapılan tartışmaya değinerek; “Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak” şeklinde konuştu.

Bilgin yaklaşık 800 bin kişiyi ilgilendiren bir düzenleme olduğunun da altını çizdi.

