Emekli Emniyet Müdürü İsmail Arat toprağa verildi

Emekli 2.Sınıf Emniyet Müdürü Çorumlu İsmail Arat vefat etti.

Amasya'da uzun yıllar Trafik Şube Müdürü olarak görev yapan ve emekli olan 2.Sınıf Emniyet Müdürü Çorumlu İsmail Arat önceki gün hayatını kaybetti.

Merhum Recep ve Neziha Arat'ın oğlu, Ayfer Arat'ın eşi Şamilhan ve Tungahan'ın babaları, Güzide, Yüksel, Aysel, Hacer ve Saime'nin kardeşleri, Emekli Kurmay Albay Yaşar Kaleli ve Ümit Kaleli'nin yeğenleri, emekli polis Müdürü Arat için Amasya Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. İsmail Arat’ın cenazesi daha sonra ilimiz merkeze bağlı Cemilbey köyünde toprağa verildi.

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile beraberindeki heyet İsmail Arat’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Şahinbaş, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü İsmail Yalçın da yer aldı. Milletvekili Ceylan, İsmail Arat’ın annesi Neziha Arat, eşi Ayfer Arat, kardeşleri Yüksel ve Aysel ile oğulları Şamilhan ve Tunahan kardeşlere başsağlığı diledi.



(Volkan SINAYUÇ)

