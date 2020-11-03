Emekli eğitimci Mümtaz Faik Söyleyen vefat etti

Alınan bilgiye göre Çorum’da yıllarca binlerce öğrenci yetiştiren ve öğrencileri tarafından çok sevilen Mümtaz Faik Söyleyen, iki yıl önce Şehit Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nde görev yaparken emekliye ayrılmıştı.

Merhum Mustafa Söyleyen’in kardeşi, Küçük Sanayi esnafından Fatih Damper sahibi Fatih Söyleyen’in ağabeyi, Özkan Bobinaj sahibi Özkan Söyleyen’in amcası, Alperen, Batuhan ve Buğrahan Söyleyen’in babası Mümtaz Faik Söyleyen geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti. Söyleyen’in cenazesi saat 14.30’da Özel Elitpark Hastanesi’nden alınarak ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezarlık’ta toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

