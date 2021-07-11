Emekli Albay Ali İhsan Kadayifçi kalbine yenildi
Çorumlu hemşerimiz, emekli Albay Ali İhsan Kadayifci (66), geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 11.07.2021, 18:48
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Çorum'un İskilip ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve yaşamını Muğla’nın Marmaris ilçesinde sürdüren emekli Albay Ali İhsan Kadayifci, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Marmaris Şube Başkanı olarak da görev yapıyordu.
Aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olan emekli Albay Kadayifci’nin vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı. Merhumun cenazesi önceki gün Muğla Muslihittin Camii’nden alınarak toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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