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“Emekçileri aldatanlara asla müsaade etmeyeceğiz”

Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet- İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, son günlerde sosyal medya üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde üye kazanmak için yalan yanlış bilgilerle üye kazanmaya çalışıldığını belirterek, “Gençlik Spor Bakanlığı'nda çalışan tüm işçilerin 18 nolu iş kolunda olmaları gerektiğini söyleyenler açıkça emekçilerin duyguları ile oynamaktadırlar. İş kolunun 18 nolu işkolu olduğunu iddia edenler işçi kardeşlerimizi hatalı üyelik yaptırarak aldatmaktadırlar” dedi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:45
“Emekçileri aldatanlara asla müsaade etmeyeceğiz”

Hak-İş olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı kredi ve yurt hizmetlerindeki işçileri ilk defa sendikayla tanıştırarak tarih yazdıklarını kaydeden Köroğlu, “Bu işyerindeki arkadaşlarımızı sendikalı yaptığımızda bizimle ve işçi kardeşlerimizle alay eden sendikalar, şimdi sahada işçilerimizi yalan yanlış bilgilerle aldatmanın peşindeler. Hak-İş olarak işçi kardeşlerimizin umuduyla kimsenin oynamasına izin vermeyeceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı işyerlerinde İŞKUR yoluyla atanan ve sendikamız üyesi olamayan işçilerin farklı iş kolunda gösterildikleri ve bu nedenle hak ettikleri ücreti alamadıkları ifade edilmiştir. Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin yakınında yer alamayanlar her nedense şimdi en ön saflara geçmiş, işçi ve emekçilerin duyguları ile oynamaktadırlar. Bu açıklamaların bir akıl tutulmasından ibaret olduğunu belirtmek isteriz” dedi. (Haber Merkezi)

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