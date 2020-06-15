Emek Platformu’nun basın açıklaması yarın
DİSK Sosyal İş Çorum Temsilcisi Ergül Öztürk, Dönemin iktidarlarının işçilerin sendikalaşma ve örgütlenme özgürlüğünü tırpanlamak, mücadeleci sendikal anlayıştan kopararak sarı sendikacılığı meşrulaştırmak adına hayata geçirmeye çalıştığı 274 ve 275 sayılı kanunlardaki değişikliklerin 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi olarak zihinlere kazınan eylemliliklerin başlangıcı olduğunu ifade etti.
Güncel 15.06.2020, 00:32
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Emek Platformu adına yaptığı konuşmada o gün yaşananların bugünde yöntemleri farklı şekillerde insanların karşısına getirildiğini belirten Öztürk, sınıf sendikacılığı, örgütlenme özgürlüğü gibi kollektif hak arama yöntemlerinin kriminalize edildiğini ifade etti. Ergül Öztürk, Büyük İşçi Direnişinin 50. Yıl dönümünde o günkü mücadele tarzı ve eylemliliği yolumuza ışık tutmaya devam ediyor. 16 Haziran 2020 Salı günü saat 18.00’de Kadeş Meydanında bir kez daha günün anısına yapacağımız basın açıklamasına halkımızı davet ediyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
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