Emek Platformu’nun basın açıklaması yarın

Emek Platformu adına yaptığı konuşmada o gün yaşananların bugünde yöntemleri farklı şekillerde insanların karşısına getirildiğini belirten Öztürk, sınıf sendikacılığı, örgütlenme özgürlüğü gibi kollektif hak arama yöntemlerinin kriminalize edildiğini ifade etti. Ergül Öztürk, Büyük İşçi Direnişinin 50. Yıl dönümünde o günkü mücadele tarzı ve eylemliliği yolumuza ışık tutmaya devam ediyor. 16 Haziran 2020 Salı günü saat 18.00’de Kadeş Meydanında bir kez daha günün anısına yapacağımız basın açıklamasına halkımızı davet ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)