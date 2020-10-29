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Emek Partisi İl Kongresi Cumartesi günü yapılıyor

Emek Partisi 9. Olağan İl Kongresi 31 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’de Turgut Özal İşmerkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılacak.

Güncel 29.10.2020, 01:24
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Emek Partisi İl Kongresi Cumartesi günü yapılıyor

Emek Partisi İl Yönetim Kurulu üyeleri Ayhan Oğuz, Feyzullah Aygün ve Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı kongreye davet ederken, “sömürüye, salgına ve savaşa karşı birlik, dayanışma, mücadele” mesajını verdiler. (Haber Merkezi)

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