“Emek olmadan hiçbir şey olmaz”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü dünyayı saran pandemi ve AKP iktidarının son yıllardaki yıkım sürecinin etkisinde kutladıklarını kaydeden Vargeloğlu, “Biliyoruz ki, ülkemizi 19 yıldan beri yöneten AKP iktidarı döneminde, toplumun her kesimi gibi, emek dünyası da çok büyük hak kayıplarıyla yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. İşçilerin, emekçilerin, çalışanların hakları yasal düzenlemelerle ellerinden alındı ve alınmaya da devam ediliyor. Her konuda sınıfta kalan AKP iktidarı, ekonomide sınıfta kalmış, işçinin, emekçinin, çalışanın kıdem tazminatına göz dikmiştir” ifadelerini kullandı.

İşsizliğin AKP iktidarında kanser gibi yaygınlaştığını belirten Vargeloğlu, “TÜİK verilerine göre, işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu, işsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti, tabi buna iş aramaktan vazgeçenler ve pandemi nedeni ile işten atılamayan gizli işsizler dâhil değildir. Ayrıca 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 26,9, olarak gerçekleşti. Bu ne demektir her 4 gençten birisi işsiz demektir.

İnsanı insan yapan ortaya koyduğu emektir. Emeğe ve emekçiye saldırıların ve hak gasplarının sınır tanımadığı bu zorlu dönemde cesaretle emeğin mücadelesini sürdüren işçinin, emekçinin çalışanın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum.

DEVA iktidarında iş sahalarının açıldığı, betona değil sanayileşmeye yatırımın yapıldığı, işsizliğin bitirildiği, insan onuruna yaraşır çalışma şartlarının sağlandığı, çalışanların emekçilerin geleceğini düşünmek zorunda bırakılmadığı, insanca yaşanacak maddi ve manevi imkanların sağlandığı günleri taahhüt ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)