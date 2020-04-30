“Emek en yüce değerdir”

‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınlayan CHP İl Başkanı Tahtasız, “1 Mayıs ancak ve ancak emeği en yüce değer olarak gören bir anlayış işbaşında olduğunda, ülkemizde gerçekten bayram olarak kutlanabilecektir” dedi.

1 Mayıs’ı koronavirüs salgını nedeniyle evlerimize kapanmak zorunda kaldığımız, emek kesiminin gerek işsizlik, gerek sömürü düzeninin getirdiği ezilmişlik, yokluk, gerekse iş kazaları ve iş cinayetlerinin gölgesinde karşıladıklarının altını çizen Tahtasız, emeğin ve alın terinin gerçek değerinin verilmesini ve emek kesiminin geleceğinin garanti altına alınmasını istediklerini kaydetti.

CHP İl Başkanı Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde ve dünyada emek gücü, örgütlü mücadelesi sayesinde bugünkü konumunu elde etmiştir. 1 Mayıs, hakların elde edildiği, işçi emeğinin unutulmadığı, örgütlü mücadelenin bayram gününe dönüştüğü büyük bir mücadelenin sembolüdür.

Son yıllarda ekonomik krizin pençesinde işsizliğe ve yoksulluğa mahkûm olan emekçiler virüs salgının ortaya çıkardığı ekonomik yükün altında ezilmektedir. İşçiler ve emekçiler virüsten kurtulsa bile AKP iktidarının yarattığı düzende açlığa ve sefalete sürüklenmektedir.

Mart ve sonrasında işsiz kalanlara ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere aylık 1177 TL’lik sefalet ücreti layık görülmüştür. Sözde işten çıkarmalar yasaklanırken ücretsiz iznin önü açılmıştır.

Bu süreçte çalışamayan, işinden çıkartılan, gündelik yevmiye ile ayakta kalma mücadelesi veren tüm emek kesimine destek olunmalıdır. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları iyileştirilmeli, çalışanların kredi kartı, kira ve faturalarını ödeme konusunda her türlü destek sağlanmalıdır. İşçiye sağlıklı, güvenli çalışma ortamı sağlanmalıdır.

Ülkemizde siyasal, sosyal ve ekonomik kriz derinleşmiş, toplumsal barış büyük yaralar almış, emek ve emekçi değersizleştirilmiştir. Adalet ve eşitlik kavramlarının içi boşaltılmış, kazanılmış tüm haklar emekçilerin elinden birer birer alınmaktadır. İşsizlik sürekli artmakta, iş kazaları ve iş cinayetlerinin önüne geçilememektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi, dün olduğu gibi bugün de, emekçilerin kazanılmış haklarını yok edecek, tırpanlayacak, esnetecek hiçbir harekete izin vermeyecek, emeğin yanında, emekçilerle birlikte olacak ve tüm gücü ile mücadele edecektir.

Taşeronlaşmaya, iş cinayetlerine, açlık sınırının altındaki asgari ücrete, işçi kıyımlarına, sendikalaşmanın önüne konulan tüm engellere “dur” diyeceğiz.

İşsizliğin çözüldüğü, iş cinayetlerinin son bulduğu, yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin düzeltildiği, üreten, istihdam yaratan bir Türkiye'nin yeniden temellendirildiği yarınlara olan inancımla tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.” (Haber Merkezi)