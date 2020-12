“Emek en yüce değer”

DİSK Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek Ekmekçioğulları Metal Sanayi’de işverenle işçi arasında yaşanan problemlerle ilgili istişare yaptı.

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan işçilere destek vermek amacıyla Çorum’a gelen Serdaroğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri ve bazı parti yetkililerinin katılımı ile bir toplantı yaptı. Toplantıda işçilerin karşı karşıya oldukları sorunlar ve işverenin tutumu değerlendirildi.

Toplantıda konuşan CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP’nin her zaman çalışan, üreten, emekçi kesime sahip çıktığının altını çizerken, hem işçiyi, hem de işvereni ortak bir noktada buluşturacak, her iki taraf için de hayırlı olacak bir anlaşma yapılması için gayret gösterdiklerini söyledi. Hem pandemi koşullarında, hem de kış aylarında işçilerin işsiz kalmasına, mağduriyet yaşamasına gönüllerinin razı olmayacağını dile getiren Tokgöz, kırmadan, dökmeden, herhangi bir taşkınlığa, gerginliğe yol açmadan yaşanan sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini kaydetti.

“İşçi de bizim, işveren de… Emek en yüce değerdir. CHP emek ve emekçiden yanadır” diyen İl Başkanı Tahtasız ise içinde bulunduğumuz sürecin hem çalışanlar, hem de işveren için sıkıntılı bir süreç olduğunun altını çizerek, gerek salgın hastalık, gerek ekonomik durgunluk, gerekse kış mevsiminin getirdiği olumsuz şartlar nedeniyle firmada yaşanan sorunların en akılcı yönden bir an önce çözülmesini istediklerini, bunun için de üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını açıkladı.

Adnan Serdaroğlu da sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu ifade ederek, işçilerin yaşadıkları sorunları gündeme getirdi. Serdaroğlu, evine ekmek götürme mücadelesi veren işçilere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Tahtasız ve Tokgöz, ziyaretlerinden dolayı Serdaroğlu’na teşekkür etti.

