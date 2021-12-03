Çorum’da Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli Ömer Dalyan'ın ağabeyi İş Bankası'ndan emekli Elvan Dalyan hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Ovasaray Köyü’nden gelme, İbrahim Dalyan’ın babası, Emin ve Ömer Dalyan’ın abisi Elvan Dalyan dün hayatını kaybetti. Dalyan’ın cenazesi Cuma namazının ardından memleketi olan Ovasaray Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

