Elmalı’ya Yeniden Refah Partisi temsilcisi atandı

Köyleri ziyaret ederek hem sohbet ettiklerini hem de köy temsilcilerini atadıklarını belirten Yeğen, yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisi olarak Çorum Merkeze bağlı Elmalı Köyü’nü ziyaret ettiklerini belirtti. Köy ziyaretleri ve temsilci atamalarına devam edeceklerini dile getiren Yeğen, her köye ulaşarak milli görüşü, insanlara verdikleri değeri ve tüm insanlığa yeniden refah getireceklerini garanti ettiklerini ifade etti.

Yeğen açıklamasında Elmalı Köyü ziyaretinde köy temsilcisi Servet Aktaş’a da belgesini verdiklerini söyledi. (Haber Merkezi)