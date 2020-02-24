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Elmalı’ya Yeniden Refah Partisi temsilcisi atandı

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, parti olarak köy çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Elmalı’ya Yeniden Refah Partisi temsilcisi atandı

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, parti olarak köy çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 19:30
Elmalı’ya Yeniden Refah Partisi temsilcisi atandı

Köyleri ziyaret ederek hem sohbet ettiklerini hem de köy temsilcilerini atadıklarını belirten Yeğen, yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisi olarak Çorum Merkeze bağlı Elmalı Köyü’nü ziyaret ettiklerini belirtti. Köy ziyaretleri ve temsilci atamalarına devam edeceklerini dile getiren Yeğen, her köye ulaşarak milli görüşü, insanlara verdikleri değeri ve tüm insanlığa yeniden refah getireceklerini garanti ettiklerini ifade etti.

Yeğen açıklamasında Elmalı Köyü ziyaretinde köy temsilcisi Servet Aktaş’a da belgesini verdiklerini söyledi. (Haber Merkezi)

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