Elitpark’a deneyimli kadın doğum uzmanı

Teknik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden ve Çorum halkına en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Özel Elitpark Hastanesi, doktor kadrosunu tecrübeli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Semih Temel ile daha da güçlendirdi.

Op. Dr. Semih Temel, kadın doğum polikliniğinde, kadın hastalıkları muayenesi, rutin kadın sağlığı testleri, doğum kontrol yöntemleri, adet düzensizlikleri, ağrılı ve şiddetli adet kanamaları, genital bölgede oluşabilen kitle, akıntılı ve ağrılı durumlar, kronik karın ve kasık ağrıları, günlük cerrahi işlemler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gebe muayenesi, gebelerin ultrasonografik incelemeleri, gebelik doppler ultrasongrafi incelemeleri, gebelikte girişimsel işlemler, gebelere uygulanan testler, yardımcı üreme teknikleri, doğum, doğum sonrası kontrol muayenesi, kadınlık organları kanserleri, menopoz, infertilite (kısırlık tanı tedavi, aşılama), genital siğil tedavisi, kemik erimesi tarama ve tedavisi, HSG (rahim filmi), vajinoplasti, gebelik tahliyesi, rahim ağzı yara tedavisi, koter ve krioterapi (rahim ağzı için), ria(spiral) takılması aile planlaması konusunda teşhis tedavi hizmeti verecek.

OP. DR. SEMİH TEMEL KİMDİR?

“1965 Eskişehir doğumlu olan Op. Dr. Semih Temel, 1982 Hacettepe Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başlamış olup mezuniyet sonrasında Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın hastalıkları ve doğum bölümünde ihtisasını yapmıştır.

Mezuniyet sonrası sırası ile Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi, Eskişehir Doğumevi, Çorum SSK Hastanesi, Çorum Doğumevi Hastanesi ve Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapmıştır.” (Haber Merkezi)