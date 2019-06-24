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Elektronik, mobilya ve kuyumda taksit düzenlemesi

Mobilya ve elektronik eşya satışlarında taksitlendirme süresi uzatılırken, kuyumda da ilk kez taksit olanağı getirildi.

Elektronik, mobilya ve kuyumda taksit düzenlemesi

Mobilya ve elektronik eşya satışlarında taksitlendirme süresi uzatılırken, kuyumda da ilk kez taksit olanağı getirildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:35
Elektronik, mobilya ve kuyumda taksit düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı’nın “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete'nin Cumartesi günkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayarlar ile fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında 6 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan altın satışlarında 4 aya kadar taksitlendirme imkanı tanınırken, diğer altın satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.

Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi ile ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında taksitlendirme süresi de 18 aya çıkarıldı.

Düzenlemeden önce taksitlendirme süresi, ses ve görüntü sistemleriyle fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan televizyon satışlarında 3 ay, bilgisayar ve tablet bilgisayarla fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 3 bin liranın altında olan televizyon satışlarında ise 9 ay olarak uygulanırken, kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamıyordu. (İHA)

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