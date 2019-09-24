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Elektronik kelepçeli dolandırıcı yakalandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde elektronik kelepçe ile adli kontrol tedbiri uygulanan dolandırıcılık şüphelisi Ü.Ç. (27) kıskıvrak yakalandı. 

Elektronik kelepçeli dolandırıcı yakalandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde elektronik kelepçe ile adli kontrol tedbiri uygulanan dolandırıcılık şüphelisi Ü.Ç. (27) kıskıvrak yakalandı. 

24 Eylül 2019 Salı 15:09
Elektronik kelepçeli dolandırıcı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birden çok okuldan atık kağıt ve kitapları çaldığı iddia edilen şüpheli Ü.Ç., Merzifon Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Çorum’da sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Ü.Ç. en son Merzifon ilçesinde Haşim Dülger Ortaokulu ve İstiklal İlkokulu ve Halim Çalkan İlköğretim Okulu Müdürlerini dolandırarak, okula ait eski kitapları para ödemek vaadiyle kamyonete yükledikten sonra ödeme yapmadan ilçeden ayrıldığı tespit edildi. Civar il ve ilçelerde de birçok hırsızlık olayına karışmış olan ve halen elektronik kelepçe ile adli kontrol tedbiri uygulanan Ü.Ç, işlemleri yapılmak üzere Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

(İHA)

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