Elektronik atıklar nitelikli eğitime katkıya dönüşüyor
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), elektronik atık projesi “Atma Bağışla” sayesinde bugüne kadar 3.000’e yakın çocuğun nitelikli eğitim desteğini karşıladı.
Güncel 14.02.2021, 22:49
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TEGV - Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle 2017 yılında, daha fazla çocuğun nitelikli eğitimle buluşması için alternatif kaynak getirici etkinlikler kapsamında başlattığı e-atık projesi Atma Bağışla ile elektronik atıklar yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüştürülüyor ve elde edilen gelir TEGV’e bağış olarak aktarılıyor.
TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Teknolojik atıkların uygunsuz şekilde yok edilmeye çalışılması, insan sağlığı ve doğal yaşam açısından büyük risk oluşturuyor. E-atıkların geri dönüşümü konusunda gösterilecek hassasiyet, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılması açısından da büyük önem taşıyor.” dedi. (Haber Merkezi)
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