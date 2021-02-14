Elektronik atıklar nitelikli eğitime katkıya dönüşüyor

TEGV - Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle 2017 yılında, daha fazla çocuğun nitelikli eğitimle buluşması için alternatif kaynak getirici etkinlikler kapsamında başlattığı e-atık projesi Atma Bağışla ile elektronik atıklar yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüştürülüyor ve elde edilen gelir TEGV’e bağış olarak aktarılıyor.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Teknolojik atıkların uygunsuz şekilde yok edilmeye çalışılması, insan sağlığı ve doğal yaşam açısından büyük risk oluşturuyor. E-atıkların geri dönüşümü konusunda gösterilecek hassasiyet, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılması açısından da büyük önem taşıyor.” dedi. (Haber Merkezi)