Elektrikçiler’de Bozkurt güven tazeledi

Çorum Elektrik, Elektronik, Telefon, Beyaz Eşya Servisi ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası’nda mevcut Başkan Erol Bozkurt güven tazeledi.



Oda’nın Afra Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Erol Bozkurt ile önceki dönem başkanlarından Hikmet Göktepe yarıştı.

Divan Kurulu Başkanlığı’nı Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal’ın üstlendiği Genel Kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları Faaliyet Raporları ile Mali Rapor ve Tahmini Bütçe görüşülerek onaylandı.

Daha sonra sırasıyla kürsüye gelen Erol Bozkurt ve Hikmet Göktepe, delegelere hitap etti. Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.

342 oy alan Erol Bozkurt, 262 oyda kalan Hikmet Göktepe’yi geride bırakarak tekrar Oda Başkanı seçildi.

Erol Bozkurt başkanlığında oluşan Oda’nın yeni yönetim kurulunda Tuncay Yalçınkaya, Turan Arslan, Zeynal Öncel, Ahmet Beker, Mustafa Şen ve Fatih Yıldız yer alırken, Denetleme Kurulu’na ise Bekir Gül, Muharrem Uygun ve Salih Eker seçildi.

(Taner ŞİMŞEK)