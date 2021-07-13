“Elektrikçiler Çarşısı’nı hayata geçirebiliriz”

Elektrik, Elektronik ve Su Tesisatçılar Esnaf Sanatkarlar Odası’nın organize ettiği gecede kendisine gelen Elektrikçiler Çarşısı talebini makul bulan ve bu konuda bir çalışma yapabileceklerini söyleyen Başkan Aşgın, odanın su tesisatçısından elektrikçisine elektronikçisinden beyaz eşyacısına kadar çok sayıda esnafı bünyesinde barındırdığını ve bu birlikteliğin önemli olduğunu anlattı.

Salonda AK Parti ile birlikte CHP, MHP ve diğer siyasi partilerin temsilcilerinin yer aldığını hatırlatarak bu birliktelik ile en iyiyi yapmaya devam edeceklerini dile getiren Belediye Başkanı Aşgın, Elektrikçiler Çarşısı için güzel bir yer bulunması için çalışma yapacaklarını da belirterek tüm katılımcı esnafa hanelerinde ve işlerinde Halil İbrahim Bereketi dileyerek konuşmasını tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)

