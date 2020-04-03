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Elektrik ve doğalgazda kıyasen fatura dönemi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınan, idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda, elektrik ve doğal gaz faturalarında "kıyasen" düzenleme yapılacak. Söz konusu uygulama, 3 ay süreyle yürürlükte kalacak.

Elektrik ve doğalgazda kıyasen fatura dönemi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınan, idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda, elektrik ve doğal gaz faturalarında "kıyasen" düzenleme yapılacak. Söz konusu uygulama, 3 ay süreyle yürürlükte kalacak.

03 Nisan 2020 Cuma 19:50
Elektrik ve doğalgazda kıyasen fatura dönemi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla uzman kurul ve kurumların tavsiyeleri doğrultusunda sayaç okumalarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, sektör çalışanlarının ve tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla elektrik ve doğal gazda "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" hayata geçirilecek.

Söz konusu düzenleme, sadece karantinaya alınan, idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda geçerli olacak ve 3 ay süreyle uygulanacak. Bu kapsamda, sayaç okunamayan tüketiciler için mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden veya tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması durumunda kendi beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacak. Sayaçları okunamayan tüketicilere kıyasen oluşturulan faturalar posta, kargo, SMS veya e-posta gibi yöntemlerle ulaştırılacak.

Bu faturanın sayacın okunamaması nedeniyle geçmiş tüketim ortalamaları dikkate alınarak kıyasen yapıldığı ve sayacın okunduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerçek tüketim miktarları üzerinden düzeltme yapılacağına yönelik bilgilendirme de yapılacak. Sadece sayaç okuması yapılamayan tüketiciler için okuma yapıldığı tarihte mahsuplaşma işlemi gerçekleştirilecek. Öte yandan, genelge kapsamında faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları ertelenecek.

(AA)

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