Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105033
ALTIN
267.263
DOLAR
5.6450
STERLİN
6.9478
EURO
6.1584

Elektrik ve doğalgaz istatistikleri açıklandı

Konutlarda 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 53,8 kuruş ödendi.

Elektrik ve doğalgaz istatistikleri açıklandı

Konutlarda 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 53,8 kuruş ödendi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 19:58
Elektrik ve doğalgaz istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 birinci dönem elektrik ve doğal gaz fiyatları istatistiklerini açıkladı. TÜİK’in verdiği bilgiye göre konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2019 yılı birinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan 1.000 kWh'in altında ortalama 53,8 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kWh ve üstünde ise ortalama 53,3 kuruş ödedi.

Sanayide 2019 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 59 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 150 bin MWh üstündekiler ise ortalama 43,1 kuruş ödedi. Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketiciler 2019 yılı birinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 136,8 kuruş, 522-5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 134,7 kuruş, 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 135,4 kuruş ödedi.

Sanayide 2019 yılı birinci dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26 bin 94 metreküp altında 1 metreküp doğal gaz için ortalama 136,1 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104 milyon 376 bin metreküp üstünde ise ortalama 168,6 kuruş ödedi.

(Emre URAL)

İlgili Haberler
En güzel hobi bahçesi
En güzel hobi bahçesi
Çevreyolunda hummalı çalışma
Çevreyolunda hummalı çalışma
İtfaiye teşkilatı 305 yaşında
İtfaiye teşkilatı 305 yaşında
HİTÜ, kapılarını annelere açıyor
HİTÜ, kapılarını annelere açıyor
Gülseven Köse annesini kaybetti
Gülseven Köse annesini kaybetti
Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak
Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim