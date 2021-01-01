Son Dakika

Elektrik tarifelerine ortalama yüzde 6 zam yapıldı

Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yapıldı.

Güncel 01.01.2021, 01:09
14
Elektrik tarifelerine ortalama yüzde 6 zam yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi.

Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

#Elektrik tarifelerine ortalama yüzde 6 zam yapıldı
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-1°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 01 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:57
Öğle 12:49
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56

Gelişmelerden Haberdar Olun

@