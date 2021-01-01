Elektrik tarifelerine ortalama yüzde 6 zam yapıldı
Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yapıldı.
Güncel 01.01.2021, 01:09
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi.
Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.
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