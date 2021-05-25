Elektrik hizmeti dijital ortamda

Tüketici, YEDAŞ’ın yeni elektrik tesisat başvurusu için geliştirdiği ve web sitesinde müşteri destek kolonu altında konumlandırılan “EDAŞ Online Bağlantı Başvuru” bölümüne giriş yaparak ilgili formları dolduracak. Süreç, gerekli dosyaların sisteme yüklenmesi ile başlatılmış oluyor. Söz konusu talep için gerekli işlemler, web portal akışı içerisinde değerlendirme aşamasına göre ilgili birime atama yapılarak yürütülüyor. Her basamakta EPDK’nın ilgili mevzuatında belirtilen süre dikkate alınarak bir sonraki aşamaya geçiliyor. Başvuru sahibi, başvurusunun hangi aşamada olduğunu sistem üzerinden takip edebiliyor. Kişiye, sistemde tanımlı iletişim kanalları aracılığıyla en kısa süre içerisinde başvuru sonucu hakkında gerekli bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor.

Hızlı ve kolay işlem imkanı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Müşteri Teknik Hizmetleri Koordinatörü Ümit Yaşar Kışla, “Hayata geçirdiğimiz EDAŞ Online Sistemi ile müelliflerin proje başvurularını, tüketici ve elektrikçilerin bağlantı başvurularını dijital ortamda hızlı ve kolay bir şekilde yaparak, iş süreçlerinde mükemmelliği sağlıyoruz. Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği başta olmak üzere, ilgili diğer mevzuatların gerekliliklerini yerine getirmek için çalışmalara başladığı projeler ile yeni bağlantı işlemlerini uçtan uca dijitalden yürütüyoruz. Yapılan bağlantı başvurularına aynı gün birkaç saat içerisinde görüş veriyor, bağlantı anlaşma başvurularına ilişkin süreçleri 1 gün içinde tamamlıyoruz. Bu sayede zamanla yarışan günümüz teknolojilerini iş süreçlerine entegre ederek, paydaşlarımıza 7/24 hizmet sunuyoruz" diye konuştu.