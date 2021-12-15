El terminali ve bluetooth mobil yazıcı satın alındı 

Çorum Belediyesi El Terminali ve Bluetooth Mobil Yazıcı alımı için ihale düzenledi.

El Terminali ve Bluetooth Mobil Yazıcı alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre düzenlenen açık ihale önceki gün Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’ndaki ihaleye bir firma katıldı.

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından sayaç okuma değişimi, su kesme-açma işlemlerinde kullanılmak üzere online okuma sistemine geçiş için 20 adet el terminali ile 20 Adet Bluetooth Mobil Yazıcı alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 207 bin TL olan ihaleye katılan AHB Bilişim Elektrik firması tarafından 189 bin 800 TL teklif verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

